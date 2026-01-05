Benvenuti alla diretta testuale dell’incontro di doppio misto tra Italia e Francia, valido per il gruppo C della United Cup 2026. Seguiremo in tempo reale l’andamento di questa sfida, che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione delle squadre. Restate con noi per aggiornamenti e analisi sull’ultimo incontro del girone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia-Francia, ultimo incontro del gruppo C di United Cup 2026. Azzurri che si affidano a Sara Errani ed Andrea Vavassori, a caccia del riscatto dopo la sconfitta patita contro gli svizzeri Bencic-Paul. Dall’altra parte della rete i transalpini punteranno su Tiantsoa Rakotomanga Rajanoah ed Edouard Roger-Vasseli n, anch’essi superati dagli elvetici. Italia che punterà sui campioni degli US Open Sara Errani ed Andrea Vavassori. Coppia rodata per capitan Cobolli, che può far leva sui migliori al mondo, che a Flushing Meadows hanno confermato la supremazia a dispetto del nuovo e discusso format. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio sarà decisivo?

