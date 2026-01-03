LIVE Errani Vavassori-Bencic Wawrinka Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA | il doppio elvetico sarà confermato?

Benvenuti alla diretta testuale del match di doppio misto tra Italia e Svizzera, valido per il girone B della United Cup 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro tra Errani/Vavassori e Bencic/Wawrinka, con aggiornamenti sulle eventuali conferme del doppio svizzero. Rimanete con noi per tutte le notizie e i risultati del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia-Svizzera, match del girone B della United Cup 2026. Dopo i due singolari spazio alla partita conclusiva con gli azzurri che calano gli assi Sara Errani ed Andrea Vavassori. Elvetici che sulla carta dovrebbero schierare i due big della squadra, ma tutto dipenderà dalle fatiche messe in campo in precedenza in special modo dal “vecchietto” Stan Wawrinka. Italia che si affiderà ai campioni degli US Open Sara Errani ed Andrea Vavassori. Coppia rodata per l’Italia, che può far leva sui migliori al mondo, che a Flushing Meadows hanno confermato la supremazia a dispetto del nuovo e discusso format. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio elvetico sarà confermato? Leggi anche: United Cup 2026: Bencic e l’eterno Wawrinka gli avversari dell’Italia all’esordio. Giocheranno anche il doppio misto? Leggi anche: LIVE Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio contro il vecchio leone Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - Team Italia; United Cup, Cobolli e Paolini in campo: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv; Su che canale vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari singolari e doppio, programma, streaming. LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio elvetico sarà confermato? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia- oasport.it

Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano il titolo nel doppio misto - Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto la finale del doppio misto al Roland Garros. tg24.sky.it

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros - 2) gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King nella finale del doppio misto al Roland Garros, vincendo ... ilpost.it

Errani parla del ruolo nel team di Paolini Vavassori pronto all'esordio Le parole degli azzurri in conferenza stampa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.