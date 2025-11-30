In cerca di punti Mariotti Chiesanuova a Fermignano vietate distrazioni

Trasferta lontana e avversario complicato per un Chiesanuova tornato alla vittoria ed ora desideroso di dimostrare di essersi sbloccato. Reduce dall’1-0 sul Fabriano Cerreto riuscendo finalmente a stoppare la striscia senza successi che era arrivata a 8 incontri, i biancorossi oggi alle 14.30 sono di scena in casa della Fermignanese. In una classifica che rimane particolarmente corta, con le 16 squadre distribuite in 12 punti, il gruppo di Mariotti dovrà vedersela con la quinta forza d’Eccellenza a quota 19 punti, 10 in più del Chiesanuova ultimo e a -2 dalla Fermana capolista. Occhio all’attacco della Fermignanese, il secondo più prolifico e con Cordella autore di 8 gol, vice bomber del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In cerca di punti. Mariotti "Chiesanuova, a Fermignano vietate distrazioni»

