QUI matelica Risalire la classifica è l’obiettivo

Il Matelica si prepara alla partita casalinga contro la Civitanovese, con l’obiettivo di risalire la classifica dopo la sconfitta di Montefano. La squadra lavora con determinazione per ottenere un risultato positivo e migliorare la posizione in campionato, affrontando con concentrazione e impegno la sfida di domenica.

Il Matelica lavora per la sfida di domenica in casa contro la Civitanovese con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta di Montefano, risultato negativo con cui si è aperto il nuovo anno. Sono giorni caldi, a dispetto delle temperature invernali, anche perché il cambio in panchina e i movimenti di mercato del periodo hanno condizionato le ultime settimane in casa biancorossa. In questo clima il Club ha smentito con una nota ufficiale le congetture su assenze "ingiustificate" di mister Scandurra e del capitano Ginestra alla seduta di allenamento di inizio settimana. "Il dg Scandurra si era già accordato con la presidentessa Orlandi di non presenziare agli allenamenti del martedì per motivi personali - scrive la società - mentre Paolo Ginestra in accordo con il preparatore dei portieri ha svolto lavoro differenziato in palestra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

