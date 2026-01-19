Manifestazioni di solidarietà al popolo iraniano a Pisa | il flash mob sotto la Torre e il corteo in centro

Sabato 17 gennaio, Pisa ha ospitato un flash mob sotto la Torre e un corteo nel centro, esprimendo solidarietà al popolo iraniano. Le manifestazioni hanno voluto sensibilizzare sull’attuale situazione in Iran, segnate dalla repressione delle proteste di piazza. Con queste iniziative, i partecipanti hanno ribadito l’importanza di sostenere i diritti e le libertà fondamentali, promuovendo un messaggio di vicinanza e attenzione globale.

“Da Pisa a Teheran, libertà per l'Iran”: parole che hanno riecheggiato nel cuore della città sabato 17 gennaio nelle mobilitazioni di solidarietà al popolo iraniano in seguito alla repressione delle proteste di piazza in molte città iraniane.La prima mobilitazione è stata un flash mob promosso.🔗 Leggi su Pisatoday.it Iran, volti coperti per la paura: sotto la Torre di Pisa il flash mob di solidarietà

A Pisa, un flash mob ha riunito persone con volti coperti da sciarpe e foulard, in segno di solidarietà e rispetto per chi in Iran affronta repressione e paura. L'evento si svolge sotto la Torre di Pisa, con testi, immagini e testimonianze che sensibilizzano sulla situazione dei cittadini iraniani, evidenziando l'importanza di supportare le libertà fondamentali in un contesto di crescente tensione politica. In programma a Verona un flash mob per la libertà del popolo iraniano

Un flash mob di solidarietà con il popolo iraniano si svolgerà a Verona martedì 6 gennaio alle ore 11 nel cortile del Mercato Vecchio, alle spalle di piazza dei Signori. L’iniziativa, intitolata “Iran: per la libertà”, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Iran, promuovendo un gesto simbolico di sostegno e vicinanza alle aspirazioni di libertà del popolo iraniano. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Solidarietà al popolo iraniano! Assistiamo con profonda preoccupazione alle manifestazioni in Iran, dove il popolo sta lottando coraggiosamente per la libertà ed i diritti umani Scendono in piazza ragazze e ragazzi reclamando un futuro possibile solo se scevr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.