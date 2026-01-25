Il contributo europeo in Afghanistan è stato concreto La Nato? Resta il perno dell’Occidente Parla Talò

Il contributo europeo in Afghanistan è stato significativo e concreto. La NATO continua a rappresentare il principale punto di riferimento dell’alleanza occidentale. In questo contesto, il commento di Talò evidenzia come, nonostante le discussioni e le tensioni, l’impegno internazionale rimanga essenziale per la stabilità della regione e della sicurezza globale.

Quando il presidente Donald Trump ha messo in discussione l’impegno dei Paesi Nato in Afghanistan, parlando di contingenti “stati un po’ indietro, un po’ fuori dalle linee del fronte”, la replica italiana non si è fatta attendere. La risposta della presidente Giorgia Meloni è stata chiara: il contributo italiano è stato concreto, segnato da sacrifici inestimabili, dalle vittime cadute sul terreno alle ferite subite dai militari. Questa vicenda, al di là della polemica subitanea, riapre il dibattito sul senso della Nato oggi, sulle tensioni tra Washington e Bruxelles, sul ruolo dell’Italia e dell’Europa nella partita globale e sulle nuove sfide strategiche, dall’Artico alla Groenlandia. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il gelo artico che divide l’Occidente. Intervista a Francesco Maria Talò. La puntata di Radar su FormicheTvNel contesto delle recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, emergono nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa.

