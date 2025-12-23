Il piano di Crosetto per l’esercito nel 2026 | In Libano anche senza l’Onu per la Nato non un soldato in più Gaza? È peggio dell’Afghanistan

«Sul decreto Ucraina non c’è mai stato disaccordo, il 29 dicembre vedrete il contenuto del decreto. Non c’è una trattativa. Il provvedimento è chiuso da settimane». Lo assicura dalla Bulgaria il ministro della Difesa Guido Crosetto, che dopo aver fatto visita alle truppe italiane impegnate in Libano oggi ha incontrato i soldati di stanza alla base di Novo Selo. L’occasione per fare il punto con i giornalisti sull’impiego delle Forze armate italiane in vari scenari. Se Giorgia Meloni ancora la scorsa settimana in Parlamento ha escluso a chiare lettere l’ invio di soldati italiani nel quadro di un’eventuale missione di monitoraggio del cessate il fuoco in Ucraina, il governo rinnoverà dunque però gli aiuti al Paese di Volodymyr Zelensky sotto attacco russo – aiuti civili così come militari – con un’intesa tra Lega, FdI e Forza Italia che dovrebbe trovare traduzione esatta nel provvedimento da vararsi appunto all’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno, in programma lunedì 29 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

