Nel contesto delle recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, emergono nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa. In questa puntata di Radar su FormicheTv, intervistiamo Francesco Maria Talò per analizzare le implicazioni di questi sviluppi e il ruolo del gelo artico nel dividere le due sponde dell’Atlantico. Un approfondimento puntuale e sobrio sulle dinamiche geopolitiche in atto.

Le parole di Donald Trump sulla Groenlandia hanno aperto un fronte di nuove tensioni nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Tra sicurezza nazionale, risorse strategiche, rotte artiche e pressioni commerciali, l’Artico diventa il nuovo terreno di confronto tra alleati occidentali e potenze globali. Il fattore Trump visto dall’Europa. L’intervista di Flavia Giacobbe per Associated Press Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004. Nato come rivista cartacea, oggi l’arcipelago Formiche è composto da realtà diverse ma strettamente connesse fra loro: il mensile (disponibile anche in versione elettronica), la testata quotidiana on-line Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il gelo artico che divide l’Occidente. Intervista a Francesco Maria Talò. La puntata di Radar su FormicheTv

Gelo artico sull’Italia nella notte di San Silvestro: che tempo farà a CapodannoNella notte di San Silvestro, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di freddo artico, con temperature in diminuzione e venti intensi.

