Il compleanno solidale di Emanuela Donati a favore della Lega Del Filo d’Oro

Il compleanno solidale di Emanuela Donati, svoltosi sabato sera alla Scuola Comunale di Viale Capri a Riccione, ha rappresentato un’occasione per sostenere la Lega Del Filo d’Oro. L’evento ha promosso la solidarietà e la condivisione tra i presenti, rafforzando il legame tra comunità e cause benefiche. Un momento di impegno e responsabilità sociale, dedicato a sensibilizzare e raccogliere fondi per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità uditive

Il compleanno solidale di Emanuela Donati, andato in scena sabato sera presso la Scuola Comunale di Viale Capri a Riccione, è stato un meraviglioso viaggio tra solidarietà, amicizia (quella vera) e condivisione. Una serata di festa, tra sportivi, musicisti, danzatori, che è diventa anche

