Ancona canta Celentano | alle ' Muse' lo spettacolo di beneficienza in favore della Lega del Filo d' Oro
Il 14 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà lo spettacolo “Ancona canta Celentano”, un evento di beneficenza a favore della Lega del Filo d’Oro. Un’occasione per riscoprire la musica di Adriano Celentano, condividendo un momento di solidarietà e cultura nel cuore della città. L’iniziativa mira a unire la comunità attraverso l’arte e il sostegno a una causa importante.
ANCONA – Per riscoprire un momento di storia della città, per condividere musica e solidarietà, il capoluogo dorico si ritroverà il 14 gennaio 2026 alle ore 21 al Teatro delle Muse per lo spettacolo “Ancona canta Celentano” le più belle canzoni del ‘molleggiato’ riproposte in versione deluxe in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
'Ancona canta Celentano', uno spettacolo di beneficenza alle Muse - La carriera di Adriano Celentano è nata ad Ancona, al Festival Adriatico della canzone, per merito degli impresari Mario Vico e Vittorio Sulpizi. ansa.it
