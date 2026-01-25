Il domino dell'orrore descrive come alcune tragedie, una volta scatenate, si diffondano rapidamente, coinvolgendo intere comunità. Questo fenomeno evidenzia la capacità di eventi drammatici di propagarsi e amplificarsi, lasciando un impatto profondo e duraturo. Comprendere questa dinamica è fondamentale per affrontare con consapevolezza le crisi e prevenirne la diffusione.

Ci sono tragedie che si propagano come un’onda anomala, travolgendo tutto quello che incontrano sulla loro strada. Affetti, legami, onorabilità. Il femminicidio di Anguillara è una di queste. Il delitto di Claudio Carlomagno, l’uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo e ha fatto scempio del suo corpo con una escavatrice, è diventato un peso insopportabile per i genitori di lui, trovati senza vita nella loro abitazione. Non ci sono dubbi sul suicidio, la cui determinazione e motivazione sono contenute in una lettera lasciata al fratello di Claudio. Schiacciati dal dolore, dicono adesso i vicini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Il commento/ Il domino dell'orrore

