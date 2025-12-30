La società misteriosa Infopal in Brasile al centro dell’operazione Domino per il finanziamento di Hamas

In Brasile, la società Infopal è al centro dell’operazione Domino, condotta dalle autorità italiane contro il finanziamento e la propaganda di Hamas. L’indagine ha portato all’arresto di nove persone e ha rivelato presunte connessioni tra questa società e attività illegali di supporto all’organizzazione. Questa operazione evidenzia l’importanza di monitorare i flussi finanziari e le reti di propaganda legate a gruppi terroristici a livello internazionale.

L'operazione Domino, condotta in Italia dalle autorità antiterrorismo, ha portato all'arresto di nove persone e ha fatto emergere una presunta struttura organizzata per il finanziamento e la propaganda di Hamas. Al centro dell'inchiesta non ci sono soltanto flussi di denaro, ma anche una rete di comunicazione che attraversa più Paesi e ruota attorno al nome Infopal. Tra gli indagati, oltre a Mohammed Hannoun che oggi non ha risposto alle domande dei giudici, figura Angela Lano, direttrice del sito Infopal in Italia e collegata a una società omonima costituita in Brasile. Secondo quanto ricostruito da Infobae, la società brasiliana Infopal è stata aperta a Salvador de Bahia il 27 marzo 2023 e chiusa pochi mesi dopo, il 6 novembre 2023.

