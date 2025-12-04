La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo Il commento dell’ex Juve scatena il dibattito

Timothy Weah ha acceso la discussione attorno alla Ligue 1 con alcune dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. L’attaccante dell’ Olympique Marsiglia, arrivato in estate dopo l’esperienza con la Juventus, ha definito il campionato francese il più competitivo al mondo. Le sue parole sono rimbalzate sui social e hanno rilanciato il confronto tra chi segue la crescita del calcio francese e chi continua a considerare altri tornei più prestigiosi. Un’opinione forte che racconta il momento di Weah e della Ligue 1. Le parole di Weah sulla Ligue 1. Weah non ha usato mezzi termini durante l’incontro con i media. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - “La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo”. Il commento dell’ex Juve scatena il dibattito

Altre letture consigliate

Timothy Weah non ha dubbi: per l'ex Juventus, la Ligue 1 è il miglior campionato del mondo Il calciatore del Marsiglia è molto contento di giocare nel campionato francese. Un campionato dove, secondo lui, nascono i migliori talenti ? #Weah #Ligue1 #M - facebook.com Vai su Facebook

Per quanto avessero fatto male, Giuntoli-Motta hanno eliminato giocatori di personalità ed esperienza come Szczesny, Rabiot e Danilo. Tek 3 titoli col Barca Rabiot miglior CC Ligue 1 e ora 1° Danilo gol decisivo x la Libertadores E noi ora parliamo di persona Vai su X

Weah non ha dubbi: «La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo. Sul Mondiale dico questo» - Weah, ex giocatore della Juve, svela: «La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo. Lo riporta calcionews24.com

Weah: "La Ligue 1 è il campionato migliore del mondo. Il Mondiale è un sogno" - Timothy Weah ha lasciato la Juventus la scorsa estate dopo due stagioni, trasferendosi al Marsiglia di De Zerbi. Segnala ilbianconero.com

Ligue 1: Lilla, trionfo atteso 57 anni. Hazard miglior giocatore di Francia - Il sipario è calato ufficialmente sulla Ligue 1 e la festa è tutta del Lilla, di Hazard, Mavuba e Moussa Sow, le stelle della squadra. Lo riporta calciomercato.com

Donnarumma a bocca asciutta: premiato Chevalier come miglior portiere della Ligue 1 - Lucas Chevalier, portiere del Lilla, è stato preferito ai Trophées UNFP e ha ricevuto il premio di miglior portiere della Ligue 1. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Chevalier miglior portiere della Ligue 1, salta l'affare al PSG? Lui è ammaliato dalla Premier - Premiato ieri sera come miglior portiere della Ligue 1 ai 'Trophées UNFP' al posto di Donnarumma, Lucas Chevalier sta per concludere una stagione da applausi con il Lilla e la possibilità che faccia ... Scrive tuttomercatoweb.com