Il ciclone Harry nel racconto di chi l' ha vissuto | Onde ma viste | erano alte come un palazzo di quattro piani il mare era ovunque E il resto d' Italia indifferente

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel sud Italia, lasciando un ricordo indelebile in chi lo ha vissuto. Josella, 50 anni di Aci Castello, descrive le onde alte come un palazzo di quattro piani e il mare che si estendeva ovunque. Un evento naturale che ha segnato profondamente la comunità, mentre l’indifferenza apparente di altre zone ha evidenziato le diverse percezioni di questi fenomeni.

Adesso che il ciclone sembra essere passato, è il momento della conta dei danni e la stima rende l'idea di quanto accaduto nelle zone devastate da Harry: Sicilia, Sardegna e Calabria. Si stima che i danni raggiungano i due miliardi. Nella sola Sicilia la stima provvisoria dei danni supera il miliardo di euro. Da qui sono partite diverse manifestazioni di solidarietà. Tra le prime quella lanciata a favore di Linosa, lo «scoglio nero» colpito con una violenza mai registrata prima. Talmente forte che la viabilità è stata completamente annullata dai danni. Per questo il Comitato 28 gennaio, nato nel 2024, ha dato vita a una raccolta fondi (che si può sostenere a questo link), e che in poche ore ha superato i cinquantamila euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte sull’Italia: il mare invade le strade, onde fino a 10 metriIl maltempo causato dal ciclone Harry sta colpendo duramente l’Italia centrale, con mareggiata e onde fino a 10 metri che invadono le strade.

Ciclone Harry, Ciciliano in Calabria: "Sulla costa un muro d'acqua come un palazzo di 4 piani"Il ciclone Harry ha interessato le coste ioniche calabresi, provocando onde che hanno raggiunto circa nove metri e mezzo di altezza.

Ciclone Harry, la conta dei danni supera il miliardo di euro in Sicilia. Nel Messinese arriva l’esercito. Danneggiate le rovine di Nora in SardegnaStrade distrutte, ferrovie interrotte e strutture balneari spazzate via. Nel Messinese interviene l'esercito per l'emergenza ... ilfattoquotidiano.it

Il ciclone Harry si abbatte nel Sud Italia: violente mareggiate e danni. VideoNel Messinese il bilancio dei danni è pesante. A Santa Teresa di Riva gran parte del paese è senza acqua e senza elettricità e in alcuni tratti il lungomare è stato completamente distrutto. Situazioni ... tg.la7.it

Con il definitivo allontanamento verso levante del ciclone Harry è partita la stima dei danni che risultano gravissimi per molte aree di Sicilia, Calabria e Sardegna. Pensate che fra il 18 e il 21 gennaio 2026 sono stati registrati accumuli pluviometrici a tratti supe - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com