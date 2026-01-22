Ciclone Harry Ciciliano in Calabria | Sulla costa un muro d' acqua come un palazzo di 4 piani

Il ciclone Harry ha interessato le coste ioniche calabresi, provocando onde che hanno raggiunto circa nove metri e mezzo di altezza. Si tratta di un evento meteorologico eccezionale, con onde simili a un edificio di quattro piani che si sono abbattute sui litorali per diverse ore. Questo fenomeno ha causato danni e disagi nella zona, evidenziando l’intensità temporalesca che ha interessato la regione.

Le coste ioniche calabresi sono state colpite da onde «che hanno raggiunto nove metri e mezzo, ciò significa una massa d’acqua alta come un palazzo di quattro piani che si è abbattuto sui litorali per diverse ore». Così il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano ha sintetizzato il fenomeno che ha interessato la Calabria per giorni dopo avere sorvolato in elicottero le zone colpite del catanzarese e del reggino e un sopralluogo nell’area del quartiere Lido di Catanzaro. «Stiamo parlando di un evento che ha impattato con venti di 100110 chilometri orari» ha aggiunto. «Voglio esprimere un sentimento di orgoglio dopo un evento così devastante perché ciò che non è accaduto - sembra banale detto oggi - è fondamentale: non abbiamo avuto nessuna perdita, nessun morto, nessun ferito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

