Amministrative Tricase Chiuri candidato sindaco ma il centrosinistra si divide
TRICASE – Sono giorni complessi per il centrosinistra tricasino in vista delle amministrative 2026, soprattutto dopo la mossa del Partito Democratico che ha scelto di ufficializzare il proprio candidato nella figura di Vincenzo Chiri, di fatto sancendo discontinuità con il sindaco in carica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
Il centrosinistra tricasino presenta Vincenzo Chiuri come candidato sindaco per le amministrative 2026. Una scelta frutto di un percorso condiviso tra partiti, movimenti e associazioni civiche, con l’obiettivo di costruire un progetto unitario, partecipato e modern - facebook.com Vai su Facebook