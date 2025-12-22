Botte alla moglie | il caso Imbarazzo Pd su Missiroli | Sgomenti chiarire subito

Cervia (Ravenna), 22 dicembre 2025 – FdI chiede le dimissioni, mentre il Pd resta cauto: “Confidiamo che si possa giungere nel minor tempo possibile a chiarire in modo inequivocabile la vicenda”. Mattia Missiroli, sindaco 44enne di Cervia del Pd, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie, da cui si sta separando. La cittadina romagnola è sgomenta. Come riportato ieri dal Carlino, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, respinta dal gip che ha ritenuto i fatti contestati episodici. Il sindaco è dunque indagato a piede libero, ma i pm sembrano pronti a depositare l’appello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

