Caso Missiroli, i big ricompattano il Pd.

Si è conclusa nella notte la riunione della direzione del Pd a Cervia, chiamata a discutere delle dimissioni non ancora ufficiali del sindaco Mattia Missiroli, coinvolto in un’indagine per presunti maltrattamenti. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra i dirigenti del partito, in un contesto politico e umano complesso, con l’obiettivo di definire le prossime strategie per la gestione della situazione.

Si è chiusa nella tarda serata di lunedì, dopo ore di confronto carico di implicazioni politiche e umane, la direzione del Partito democratico di Cervia chiamata a fare i conti con le dimissioni annunciate, ma non ancora formalmente protocollate, del sindaco Mattia Missiroli, travolto dall' inchiesta per presunti maltrattamenti alla moglie. Una riunione che, almeno nelle premesse, rischiava di aprire una frattura profonda nel partito, ma che alla fine ha prodotto l'effetto opposto: un ricompattamento netto, senza ambiguità e senza spiragli per ripensamenti. Nei giorni precedenti, all'interno dei Dem, aveva preso forma una fronda garantista, favorevole a chiedere al primo cittadino di ritirare le dimissioni.

Caso Missiroli: la Procura insiste per la richiesta di carcerazione dell’ex sindaco di Cervia. Leggi la notizia: https://risveglioduemila.it/2025/12/caso-missiroli-la-procura-insiste-per-la-richiesta-di-carcerazione-dellex-sindaco-di-cervia/ - facebook.com facebook

