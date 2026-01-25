Il Brasiliano al besiktas? Si spinge per Perisic dopo la bocciatura di Luis Henrique
Il Besiktas cerca rinforzi sulla fascia destra dopo le difficoltà recenti. Dumfries è ancora infortunato, Luis Henrique è stato bocciato dopo mezz’ora, e Chivu aspetta un nuovo acquisto per migliorare la copertura. La squadra ha bisogno di soluzioni efficaci per garantire equilibrio e solidità in fase difensiva e offensiva, considerando anche le assenze e le esigenze di rotazione. La campagna di mercato si concentra quindi su questo reparto.
Il problema c’è e si vede sulla fascia destra. Dumfries è ancora in infermeria, Luis Henrique ha rimediato una fragorosa bocciatura dopo mezz’ora (a destra è passato Carlos Augusto ) e adesso nell’ultima settimana di mercato anche Chivu aspetta il rinforzo da quella parte perché l’ Inter non può essere monocorde e affidarsi solo a Dimarco sul lato mancino. C’è poi un altro aspetto da non trascurare: come reagirà psicologicamente il brasiliano uscito a pezzi e fra i fischi di San Siro dopo la sostituzione al 34’? Non esclusa la partenza: si tratta col Besiktas. Ecco perché la società vuole accelerare per mettere a disposizione dell’allenatore l’esperienza e la qualità di Ivan Perisic, pronto a tornare per la terza volta in nerazzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Besiktas ha presentato due offerte per Luis Henrique, sempre per un prestito con diritto. Non è un'operazione semplice senza obbligo e un sostituto. Poi andrebbe convinto il brasiliano, che sarebbe una precisa richiesta del tecnico Yalcin. - facebook.com facebook
