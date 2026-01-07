Sul calciomercato dell’Inter circolano voci provenienti dalla Turchia riguardanti Luis Henrique. Tuttavia, il brasiliano non sembra intenzionato a lasciare il club nerazzurro, che al momento non ha avviato trattative concrete. Le speculazioni riguardano anche altri giocatori, come Davide Frattesi, ma per ora non ci sono conferme di movimenti ufficiali. Resta da vedere come evolveranno le eventuali trattative nelle prossime settimane.

Voci di calciomercato dalla Turchia: riguardano l’ Inter, ma non la mezzala italiana Davide Frattesi – che interessa al Galatasaray – bensì all’esterno destro Luis Henrique. Un interessamento destinato però a rimanere tale. Ma andiamo nel dettaglio. L’indiscrezione inverosimile Secondo diverse fonti, infatti, il Besiktas avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il Besiktas su Luis Henrique. Ma il brasiliano non si muove

Leggi anche: Calciomercato Inter, spunta il retroscena su Luis Henrique: Besiktas interessato ma… La ricostruzione

Leggi anche: Calciomercato Inter, Luis Henrique non si muove. Nonostante l’interesse della Roma

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mercato, Sportitalia: “Besiktas confermato su Luis Henrique! L’Inter ha deciso di…”; Inter, Besiktas su Luis Henrique? Cosa filtra; L'esperto di mercato conferma una trattativa per Luis Henrique: la posizione dell'Inter; In Turchia sparano: “Accordo Inter-Besiktas per Luis Henrique! C’è persino la garanzia di…”.

Inter, Besiktas su Luis Henrique? Cosa filtra - Luis Henrique, dopo un avvio di esperienza non esattamente secondo le aspettative, si è preso la fascia destra dell' Inter (complice anche l'infortunio che sta tenendo e terrà per lungo tempo ai box ... msn.com