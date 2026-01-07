Calciomercato Inter il Besiktas su Luis Henrique Ma il brasiliano non si muove
Sul calciomercato dell’Inter circolano voci provenienti dalla Turchia riguardanti Luis Henrique. Tuttavia, il brasiliano non sembra intenzionato a lasciare il club nerazzurro, che al momento non ha avviato trattative concrete. Le speculazioni riguardano anche altri giocatori, come Davide Frattesi, ma per ora non ci sono conferme di movimenti ufficiali. Resta da vedere come evolveranno le eventuali trattative nelle prossime settimane.
Voci di calciomercato dalla Turchia: riguardano l’ Inter, ma non la mezzala italiana Davide Frattesi – che interessa al Galatasaray – bensì all’esterno destro Luis Henrique. Un interessamento destinato però a rimanere tale. Ma andiamo nel dettaglio. L’indiscrezione inverosimile Secondo diverse fonti, infatti, il Besiktas avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
