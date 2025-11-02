Luis Henrique Inter la Gazzetta durissima sul brasiliano | che bocciatura dopo il Verona! Ad oggi è un pacco spesi 23 milioni per…

Inter News 24 Luis Henrique Inter, la Gazzetta dura sul brasiliano: che bocciatura dopo il Verona! «Ad oggi è un pacco, spesi 23 milioni per.». Il voto in pagella. L’Inter soffre ma vince a Verona, portando a casa tre punti d’oro in una partita “sporca”, decisa solo da un autogol nel recupero. Ma non tutti sorridono in casa nerazzurra. La trasferta del Bentegodi doveva essere l’occasione del riscatto per Luis Henrique, ma si è trasformata nell’ennesima, cocente delusione. Il tecnico Cristian Chivu, in un’ottica di turnover in vista dei tanti impegni ravvicinati, ha deciso di lanciarlo titolare sulla fascia destra, concedendogli la seconda chance stagionale dall’inizio dopo quella di Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, la Gazzetta durissima sul brasiliano: che bocciatura dopo il Verona! «Ad oggi è un pacco, spesi 23 milioni per…»

Argomenti simili trattati di recente

Chivu difende Luis Henrique e gli altri giocatori "utilizzati per i titoli di giornale" - facebook.com Vai su Facebook

Chivu: "Luis Henrique troppo timido? Ma perché dovete fare così? Luis Henrique ha giocato nella media di tutta la squadra, questa era la partita. Ha fatto quello che doveva fare, ha fatto un bel cross per Bastoni, doveva mantenere equilibrio, doveva anche dif - X Vai su X

Gazzetta durissima su Luis Henrique: “Ad oggi è un pacco. Inter ha speso 23 milioni per…” - La Gazzetta dello sport, nel suo giudizio per la prestazione dell'ex Marsiglia, ci è andata giù pesante: peggiore in campo e 5 in pagella ... Scrive msn.com

PAGELLE E TABELLINO VERONA-INTER 1-2: Giovane da applausi, Luis Henrique non si è mai visto - Inter: da Lautaro a Bisseck e Luis Henrique passando per Gagliardini e Orban: voti top e flop ... Segnala calciomercato.it

Verona-Inter 1-2, pagelle: Lautaro non si vede, bocciato anche Luis Henrique. Sommer incerto sul gol, Giovane il migliore in campo - 2: i nerazzurri conquistano tre punti pesanti grazie alla rocambolesca autorete di Frese al ... Segnala eurosport.it