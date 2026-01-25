ice la polizia nazista che ha occupato minneapolis

L’ICE, o U.S. Immigration and Customs Enforcement, è un’agenzia federale degli Stati Uniti dedicata alla tutela delle leggi sull’immigrazione e alla sicurezza delle frontiere. Recentemente, a Minneapolis, l’ICE ha svolto operazioni volte a verificare il rispetto delle normative sull’immigrazione. Questo intervento fa parte delle attività ordinarie dell’agenzia, che si occupa di garantire l’applicazione delle leggi nazionali in materia di immigrazione e sicurezza pubblica.

Trump ha inviato l’ICE a Minneapolis, un dipartimento speciale di polizia che si occupa specificamente di immigrazione. Quanto sta accadendo a Minneapolis – città principale dello stato di Minnesota e capoluogo della contea di Hennepin – è qualcosa di inquietante. Il governo Trump ha inviato l’ICE, un dipartimento speciale di polizia che si occupa specificamente di immigrazione, il quale sta perpetuando abusi sulla cittadinanza degni dello squadrismo nazista e di una mera occupazione. Il governatore del Minnesota, Mike Walz, ha ordinato il dispiegamento della Guardia nazionale statale nel tentativo di riprendere il controllo e riportare ordine alle strade di Minneapolis. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

Minneapolis, Noem difende l’agente Ice che ha ucciso la 37enne: “Ha protetto la sua vita”Il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem ha confermato la sua posizione a sostegno dell’agente dell’ICE coinvolto nel tragico episodio di Minneapolis, dove si è verificato il decesso di Renee Nicole Good, 37 anni.

Renee Good, Trump difende agente dell’ICE che ha ucciso la donna a MinneapolisDonald Trump ha espresso sostegno all’agente dell’ICE coinvolto nell’episodio di Minneapolis, in cui è deceduta Renee Good.

