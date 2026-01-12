Renee Good Trump difende agente dell’ICE che ha ucciso la donna a Minneapolis

Donald Trump ha espresso sostegno all’agente dell’ICE coinvolto nell’episodio di Minneapolis, in cui è deceduta Renee Good. La vicenda ha attirato attenzione pubblica e ha generato diverse opinioni sulla gestione della sicurezza e delle forze dell’ordine. Questa posizione del presidente si inserisce nel contesto delle discussioni sul ruolo delle agenzie di immigrazione e sulla responsabilità degli operatori nelle situazioni di crisi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso l’ agente dell’ICE che ha sparato e ucciso Renee Good a Minneapolis. “La donna era molto violenta. Era una persona molto radicale, è molto triste ciò che è accaduto. Anche la sua amica era molto radicale”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che “le persone non possono trattare le forze dell’ordine in questo modo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Renee Good, Trump difende agente dell’ICE che ha ucciso la donna a Minneapolis Leggi anche: Minneapolis, il video dell’agente ICE che ha ucciso Renee Nicole Good. Spara e dice “Fottuta stronza” Leggi anche: “Non sono arrabbiata con te”: il video prima dello sparo di un agente ICE che ha ucciso Renee Good a Minneapolis Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le ultime immagini di Renee Nicole Good: un nuovo video girato dall'agente Ice infiamma le tensioni negli Stati Uniti; La morte di Renee Nicole Good infiamma l'America; L’Ice uccide una donna a Minneapolis ma Trump attacca: «Terrorismo interno»; Uccisa dall'ICE per legittima difesa, ma video smentisce l'amministrazione Trump: proteste negli Usa. Trump difende l'agente dell'ICE che ha ucciso Renee Good a Minneapolis: «La donna era molto violenta» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso l'agente dell'ICE che ha sparato e ucciso Renee Good a Minneapolis. msn.com

Trump difende l'agente dell'ICE che ha ucciso Renee Good a Minneapolis - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso l'agente dell'ICE che ha sparato e ucciso Renee Good a Minneapolis. stream24.ilsole24ore.com

Renee Good è la donna uccisa a Minneapolis, Trump difende gli agenti Ice: "Si è comportata in modo orribile" - Montano le proteste negli Stati Uniti contro l'operato degli agenti federali dell'immigrazione, la Casa bianca traccia la linea difensiva ma i video online si moltiplicano ... today.it

JD Vance difende l'agente dell'ICE che ha sparato a una donna del Minnesota, affermando che aveva...

Dilaga la protesta dopo l'uccisione di Renee Good a #Minneapolis x.com

Dilaga la protesta dopo l'uccisione di Renee Good a Minneapolis, migliaia in piazza. Manifestazioni a Washington, Boston, New York e Philadelphia #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/11/dilaga-la-protesta-dopo-luccisione-di-renee-good-a - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.