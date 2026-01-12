Renee Good Trump difende agente dell’ICE che ha ucciso la donna a Minneapolis

Donald Trump ha espresso sostegno all’agente dell’ICE coinvolto nell’episodio di Minneapolis, in cui è deceduta Renee Good. La vicenda ha attirato attenzione pubblica e ha generato diverse opinioni sulla gestione della sicurezza e delle forze dell’ordine. Questa posizione del presidente si inserisce nel contesto delle discussioni sul ruolo delle agenzie di immigrazione e sulla responsabilità degli operatori nelle situazioni di crisi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso l’ agente dell’ICE che ha sparato e ucciso Renee Good a Minneapolis. “La donna era molto violenta. Era una persona molto radicale, è molto triste ciò che è accaduto. Anche la sua amica era molto radicale”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che “le persone non possono trattare le forze dell’ordine in questo modo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

