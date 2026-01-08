Il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem ha confermato la sua posizione a sostegno dell’agente dell’ICE coinvolto nel tragico episodio di Minneapolis, dove si è verificato il decesso di Renee Nicole Good, 37 anni. Noem ha sottolineato che l’agente ha agito per proteggere la propria vita, mantenendo quindi una posizione di difesa rispetto all’azione compiuta.

Il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem ha ribadito la sua difesa dell’ agente dell ‘ICE che ha sparato e ucciso a Minneapolis la 37enne Renee Nicole Good. Parlando giovedì a una conferenza stampa non correlata a New York, Noem ha affermato che, sebbene ci sarà un’indagine sull’uso della forza da parte dell’agente, ritiene che questi abbia seguito il suo addestramento e che la sparatoria fosse giustificata. “Sì, non entrerò nei dettagli riguardo a questo agente, ma si tratta di un agente esperto che ha prestato servizio per diversi anni e riconosciamo che ha agito in conformità con la sua formazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, Noem difende l’agente Ice che ha ucciso la 37enne: “Ha protetto la sua vita”

