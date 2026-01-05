Capello contro gli arbitri | Sono una mafia Non vogliono usare ex giocatori al VAR

5 gen 2026

Fabio Capello ha espresso un giudizio severo sugli arbitri, definendoli una

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato in modo durissimo degli arbitri e non solo. Ecco le sue parole anche sul VAR dall'estratto di Marca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

