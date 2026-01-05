Capello contro gli arbitri | Sono una mafia Non vogliono usare ex giocatori al VAR

Capello: "Gli arbitri sono una mafia, non vogliono ex calciatori al Var" - L'ex allenatore durissimo in un'intervista allo spagnolo Marca: "I direttori di gara molte volte prendono decisioni che non sono corrette perché non hanno giocato e non conoscono quei movimenti" ... rtl.it

