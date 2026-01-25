Il Terranuova Traiana cerca il quarto risultato utile consecutivo nel nuovo anno, affrontando il Follonica Gavorrano nel match che si svolge al Matteini. Prima di due partite casalinghe, i biancorossi puntano a consolidare la propria posizione in campionato, mentre il Follonica Gavorrano cerca punti importanti in vista della fase successiva della stagione.

Prima di due gare interne per il Terranuova Traiana, che torna al Matteini per affrontare il Follonica Gavorrano. I valdarnesi vogliono trovare il quarto risultato consecutivo, visto che il 2026 è iniziato con una striscia di due vittorie e un pareggio. Si tratta di un momento d’oro, mai raggiunto dal club di patron Vannelli, che condivide con il Prato la quinta posizione nella classifica: un balcone con vista sulla zona playoff. I grossetani vogliono uscire invece dalle sabbie mobili dei playout e mister Brando ha fatto presente che sarà disposto a giocare una partita sporca pur di capitalizzare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I biancorossi cercano il quarto risultato utile del nuovo anno. Terranuova Traiana a caccia del poker

Leggi anche: Nuovo colpo per il Terranuova Traiana

Terranuova Traiana. E’ stato un anno da incorniciareTerranuova Traiana si prepara per la ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio con la trasferta a Poggibonsi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: L'Unieuro ospita Rieti, una sfida che vale doppio davanti ai propri tifosi: In campo servirà coraggio; Alla Sparkasse Arena la Ladies Night contro Innsbruck; Amica Chips Stings: quante insidie a Iseo, biancorossi a caccia di nuove conferme; Calcio Serie B: il live di Monza-Pescara all'U-Power stadium.

I biancorossi cercano il quarto risultato utile del nuovo anno. Terranuova Traiana a caccia del pokerPrima di due gare interne per il Terranuova Traiana, che torna al Matteini per affrontare il Follonica Gavorrano. sport.quotidiano.net

Dopo l’1-1 del Del Conero, i biancorossi cercano il pass storico: al “Fittipaldi” sfida decisiva contro un FC Francavilla ambizioso per accedere alla fase finale del torneo - facebook.com facebook

Cesena-Bari, biancorossi ancora in vantaggio con Moncini @TgrRai x.com