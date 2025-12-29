Terranuova Traiana E’ stato un anno da incorniciare

Terranuova Traiana si prepara per la ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio con la trasferta a Poggibonsi. Dopo un anno positivo, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista delle sfide del girone di ritorno, mantenendo l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e proseguire nel percorso di crescita.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Terranuova Traiana ha ripreso la preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio prossimo nella prima del girone di ritorno sul campo del fanalino di coda Poggibonsi. Nonostante la sconfitta sul campo dell'Orvietana, il bilancio sia dell'anno solare che di questo primo scorcio di campionato in casa biancorossa è molto positivo. I 25 punti in classifica generale che posizionano la squadra valdarnese addirittura a ridosso della zona play-off vanno addirittura al di là delle più rosee aspettative. Ma come hanno confermato mister Marco Becattini e il direttore sportivo Donello Resti nel girone di ritorno ci sarà da battagliare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

