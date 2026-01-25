Roberta Bruzzone, nota criminologa, si è raccontata durante la puntata di “Verissimo” del 25 gennaio, condividendo le sue esperienze personali e le difficoltà affrontate, tra cui minacce di morte e la decisione di non avere figli. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua vita, evidenziando il percorso di una professionista impegnata nel campo della criminologia e della comunicazione.

La famosa criminologa Roberta Bruzzone, vista recentemente ospite a "Striscia la Notizia" per la rubrica "Striscia Criminale", si è raccontata a "Verissimo" nella puntata odierna di domenica 25 gennaio. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Bruzzone ha parlato anche delle minacce di more che ha ricevuto per aver analizzato in tv e nella sua carriera alcuni dei casi crime più famosi. "Per il mio lavoro è successo spesso di ricevere minacce di morte. Ho ricevuto minacce di morte anche per il caso Garlasco. – ha affermato – in quest'ultimo periodo. Peraltro una vicenda che non mi vede protagonista in prima persona, perché io non mi sono occupata del caso di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

"Ho ricevuto minacce di morte anche per il caso Garlasco. Ho scelto di non avere figli. Non credo di essere adatta a fare la madre": così Roberta Bruzzone

