Roberta Bruzzone l’annuncio che spiazza il pubblico televisivo | Ho deciso così

La criminologa Roberta Bruzzone ha spiazzato poco fa i suoi numerosi fan con un annuncio inaspettato. Bruzzone è ormai da anni uno dei volti più autorevoli della televisione italiana, offrendo analisi e approfondimenti sui casi di cronaca più delicati. Nell’ultimo periodo è protagonista con il programma “Nella mente di Narciso ” e ospite fissa a “ Ore 14 “, accanto a Milo Infante. Anche nella puntata del 27 ottobre era regolarmente presente nel pomeriggio, mentre ha colto tutti di sorpresa la sua assenza nella versione serale del programma. Il “mistero” si è acceso poco prima della puntata di Ore 14 Sera, quando la giornalista Rita Cavallaro ha pubblicato un post sui social: “Ore14Sera che succede? È giallo sulla partecipazione di Roberta Bruzzone al serale del programma di Milo Infante, che andrà in onda dalle 21. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti simili trattati di recente

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa | Rome - m-fallback.facebook.com Vai su Facebook

Roberta Bruzzone e lo stalker Mirko Avesani: «Insultata e minacciata, ho paura di un attacco con l’acido» - Roberta Bruzzone ha preso la parola in aula non nella veste consueta di consulente, ma come vittima. Segnala ilgazzettino.it

Roberta Bruzzone, neurologo la diffamò: ora è a processo per stalking/ “Ho terrore di un attacco con l’acido” - Prima la battaglia giudiziaria per la diffamazione subita, ora dalle offese si è passati allo stalking. Da ilsussidiario.net

Roberta Bruzzone in aula contro il neurologo stalker: «Insultata e minacciata, ho paura di un attacco con l’acido» - Roberta Bruzzone ha preso la parola in aula non nella veste consueta di consulente, ma come vittima. Secondo ilmattino.it