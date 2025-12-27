Tutta scena intervista a Seydou Sarr | Dopo Io Capitano ho capito di avere talento nel fare cinema Sui social ho ricevuto spesso commenti negativi

Dal 19 dicembre è arrivato su RaiPlay Tutta Scena, la nuova serie originale diretta da Nicola Conversa con Giorgio Panariello, Euridice Axen e un cast di giovani talenti tra cui Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi, Sabrina Martina e altri. La produzione, certificata Green Film, è realizzata da Rai Fiction e One More Pictures con il supporto di Trentino Film Commission e si compone di 8 episodi da 25 minuti. La storia segue un gruppo di aspiranti attori e performer impegnati nella vita quotidiana di un’accademia di teatro, tra prove, lezioni e sfide personali. Le riprese hanno valorizzato i luoghi più suggestivi del Trentino, come il borgo di Arco, la Centrale Fies e il Teatro Zandonai di Rovereto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

