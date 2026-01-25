Highlights Arsenal-Manchester United 2-3 | Dorgu e Cunha due golazi per la rimonta!

Il match tra Arsenal e Manchester United si è concluso con una vittoria dei Red Devils per 3-2. Dopo un autogol iniziale, il Manchester United ha reagito con determinazione, segnando con Mbeumo e Dorgu, quest’ultimo protagonista con un gol spettacolare. La gara ha offerto un’analisi equilibrata tra le due squadre, evidenziando la capacità di rimonta degli ospiti e la solidità dei Gunners.

Il Manchester United fa il colpaccio in casa dell'Arsenal: dopo essere andati in svantaggio per un autogol, i Red Devils rimontano i Gunners con Mbeumo e l'ex leccese Dorgu, autore di un golazo. Il finale è ricco di emozioni: 2-2 dei padroni di casa con Merino, poi l'eurogol del definitivo 2-3 firmato da Cunha. Guarda gli highlights della gara di Premier League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

