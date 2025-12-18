Women' s Champions League Juventus-Manchester United 0-1 Bianconere ai playoff | gol e highlights

Una serata amara all’Allianz Stadium per la Juventus Women, sconfitta 0-1 dal Manchester United nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. Nonostante il risultato, le bianconere conquistano comunque l’accesso ai playoff, mantenendo positive prospettive per il futuro europeo. Un match intenso che ha regalato emozioni e spunti di riflessione, confermando la competitività della squadra in una delle competizioni più prestigiose del calcio femminile.

Serata europea amara nel risultato, ma non nelle prospettive, per la Juventus Women. All'Allianz Stadium le bianconere cedono 0-1 al Manchester United nella League Phase di UEFA Women's Champions League, incassando la seconda sconfitta stagionale nella competizione.

