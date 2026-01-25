Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per domenica 25 gennaio 2026. Tra le proposte, il film di Di Costanzo su Sky Cinema Uno, un dramma psicologico che esplora temi di colpa, memoria e verità. Un’occasione per approfondire un’opera presentata a Venezia, caratterizzata da atmosfere silenziose e introspective. Di seguito, il palinsesto completo con gli orari e le ulteriori proposte della giornata.

Sky Cinema Uno Elisa scava nella colpa con il film di Di Costanzo, dramma psicologico presentato a Venezia tra silenzi, memoria e verità ambigue.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Elisa, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Al centro del racconto c’è una donna condannata per l’omicidio della sorella, osservata in un percorso interiore fatto di silenzi, ricordi frammentati e verità difficili da decifrare. Il film scava nella psicologia della protagonista con uno sguardo rigoroso e inquieto, lasciando emergere lentamente il peso della colpa, l’ambiguità dei legami familiari e il confine sottile tra responsabilità e rimozione. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Elisa, Domenica 25 Gennaio 2026

