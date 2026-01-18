Guida TV Sky Cinema e NOW | Drop | Accetta o rifiuta Domenica 18 Gennaio 2026
Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per domenica 18 gennaio 2026, con una selezione di film tra cui Drop: Accetta o rifiuta, Will Hunting, Ritorno al futuro e John Wick. La programmazione offre una varietà di generi, tra thriller, cult e grandi classici del cinema, disponibili su Sky e NOW per una serata dedicata al grande intrattenimento.
Sky Cinema stasera propone Drop: Accetta o rifiuta, Will Hunting, Ritorno al futuro, John Wick e tante prime serate tra thriller, cult e grande cinema su Sky e NOW. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Drop: Accetta o rifiuta, thriller firmato da Christopher Landon e prodotto da Blumhouse con Meghann Fahy. Violet accetta un appuntamento che dovrebbe essere l’occasione giusta per rimettersi in gioco, ma la serata prende una piega inquietante quando sul suo telefono iniziano ad arrivare messaggi anonimi sempre più minacciosi. Qualcuno sembra sapere tutto di lei, dei suoi movimenti e delle sue paure, e ogni scelta diventa una trappola. 🔗 Leggi su Digital-news.it
