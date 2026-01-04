Ecco la guida TV Sky Cinema e NOW per domenica 4 gennaio 2026: alle 21, la Casa del Cinema propone un film che combina biopic, azione, thriller e commedia, con un cast che include Christian Bale, Matt Damon, Sam Neill e Michelle Pfeiffer. Un’occasione per apprezzare una storia coinvolgente tra emozioni e adrenalina, arricchita anche dai nuovi protagonisti di Twisters, in un palinsesto vario e di qualità.

Dalle 21 la Casa del Cinema offre emozioni tra biopic, azione, thriller e commedia con Christian Bale, Matt Damon, Sam Neill, Michelle Pfeiffer e i nuovi protagonisti di Twisters per un palinsesto ricco di storie e adrenalina.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Come fratelli, un film che racconta con delicatezza e intensità il legame profondo tra due donne unite da un'amicizia indissolubile e da una gravidanza condivisa, spezzata improvvisamente da un tragico incidente. Da quel momento i loro mariti, travolti dal dolore e dalla responsabilità di crescere i figli da soli, trovano la forza di stringere un'alleanza fatta di solidarietà spontanea, fragilità maschile e crescita emotiva, in una narrazione che alterna commozione, dolcezza e riflessioni sul senso della famiglia, trasformando la sofferenza in un percorso di rinascita condivisa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Le Mans 66: La grande sfida, Domenica 4 Gennaio 2026

