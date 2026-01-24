Albero caduto in viale Trastevere | linee tram 3 e 8 sostituite da navette

A causa di un albero caduto in viale Trastevere, le linee tram 3 e 8 sono temporaneamente sostituite da navette. Il tram 3, tra Porta Maggiore e stazione Trastevere, e il tram 8, tra Casaletto e piazza Venezia, sono stati sostituiti con autobus per garantire la mobilità nella zona. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di pianificare gli spostamenti.

Un albero è caduto in viale Trastevere, all'altezza ministero dell’Istruzione. Il tram 3 al momento è sostituito da bus nella tratta Porta Maggiore-stazione Trastevere mentre il tram 8 è sostituito da bus sull’intera tratta Casaletto-piazza Venezia.I bus sostitutivi, e la linea H, solo in.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Firenze, albero caduto in viale Redi È caduto un albero in viale Giosuè Carducci | FOTONel pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio, un grande albero è caduto in viale Giosuè Carducci a Bologna, sulla corsia interna. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Albero cade sulla carreggiata e colpisce un'auto; Catanzaro, albero caduto nella zona di Viale de Filippis: tagliato a pezzi per evitare disagi; Ciclone Harry, a Olbia il forte scirocco fa cadere un albero sulla strada; Prato, grande pino cade e colpisce un’auto in transito. In viale Aldo Moro la polizia locale per la gestione della viabilitàOlbia Primi interventi a Olbia dove è arrivata la tempesta di scirocco annunciata per oggi, lunedì 19 gennaio, e che anche domani, interesserà le coste della Sardegna con vento intenso e mare molto ... lanuovasardegna.it Buche, alberi sulle auto e marciapiedi sconnessi: pioggia di ricorsi contro il Comune dopo gli incidentiLa richiesta maggiore riguarda una caduta in via Cilea: 10mila euro di risarcimento per le lesioni subite da una donna ... casertanews.it Come si può notare l'albero è caduto senza alzare la zolla con le radici, in pratica si è strozzato alla base del tronco, essendo costretto in un piccolo cerchio di cemento e tutto a torno asfalto. È stato letteralmente soffocato! - facebook.com facebook Qualiano, albero caduto in via Antonio Palumbo: strada ostruita dal vento forte - x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.