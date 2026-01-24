A Trastevere, in viale di Trastevere, si stanno effettuando le operazioni di rimozione di un albero pericolante. L'intervento mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi derivanti dalla stabilità dell'albero. La situazione viene monitorata costantemente dalle autorità competenti, che assicurano la gestione efficace dell'intervento.

Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione di un albero pericolante in viale di Trastevere, a Roma. L’intervento si sta svolgendo all’altezza del civico 134, nelle immediate vicinanze del Ministero dell’Istruzione. Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di rimozione, sono intervenuti sul posto gli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale. Modifiche al servizio di trasporto pubblico. Per facilitare queste operazioni, il servizio tram è stato temporaneamente sospeso nella zona. Tuttavia, sono stati attivati dei bus sostitutivi per garantire la continuità del servizio ai cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: albero pericolante in viale di Trastevere, in corso rimozione

Albero caduto in viale Trastevere: linee tram 3 e 8 sostituite da navetteA causa di un albero caduto in viale Trastevere, le linee tram 3 e 8 sono temporaneamente sostituite da navette.

Leggi anche: Albero pericolante a Fratte: transennata l'area

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Albero pericolante, chiusa via di Porta Furba. Bus deviati e disagi tra Tuscolano e Torpignattara; Albero cade in strada e colpisce un'auto in transito: ferito il conducente, chiusa via Roma e viabilità in tilt; Frosinone, Pedone investito nel tunnel di viale Roma: soccorsi sul posto; Tobbiana: un pino pericolante vicino all’incrocio tra via Per Iolo e XI Settembre preoccupa i residenti.

Albero pericolante, chiusa via di Porta Furba. Bus deviati e disagi tra Tuscolano e TorpignattaraSul posto il Dipartimento Simu e la polizia locale per le verifiche su un albero pericolante. Lo stop sarà valido almeno fino al 24 gennaio ... romatoday.it

#Roma #viabilità #Atac albero caduto in viale Trastevere, altezza ministero dell'Istruzione, tram 3 sostituito da bus tratta Porta Maggiore-stazione Trastevere, linea tram 8 sostituita da bus su intera tratta. x.com

TREE CLIMBING (BASE) Lavoro in quota su fune – Attività su albero | ROMA Corso base di Tree Climbing per avvicinarsi in modo professionale e sicuro al lavoro in pianta Un percorso formativo completo, conforme alla normativa vigente, pensato per chi - facebook.com facebook