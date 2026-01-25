graverini tentenna spunta il piano b salgono le quotazioni di comanducci

Graverini esamina attentamente le opzioni e si affida al piano B, mentre le quotazioni di Comanducci aumentano. La frase “Sto valutando” riflette il suo atteggiamento prudente, sotto la guida di Piero Melani Graverini. Un processo complesso, che richiede riflessione e strategia, in un contesto che va oltre le sfide legali affrontate in tribunale.

"Sto valutando". Nella frase c’è il lavoro di Piero Melani Graverini. Forse ancora più impegnativo della battaglia con il pm nell’aula del tribunale alla quale è allenato. Perchè quello è il suo "mare" ma per imparare a cavalcare le onde della politica (mare a lui sconosciuto), serve tempo. Lo snodo sarà solo la prossima settimana: l’incontro di ieri con alcuni esponenti della coalizione, in testa FdI, non c’è stato. Impegni che non hanno consentito all’avvocato di prendere parte al programmato faccia a faccia pomeridiano. Lui continua a fare scouting, cioè sta costruendo la squadra di fedelissimi in grado di supportarlo nell’azione di governo, in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Graverini mantiene il pallino. Prende tempo sulla risposta e mette a fuoco la squadra. Tanti e Comanducci in pistaGraverini mantiene il controllo, prendendo il tempo necessario per valutare attentamente la squadra.

Leggi anche: I giorni decisivi del centrodestra. Melani Graverini prende tempo. Tanti e Comanducci sempre in pista

