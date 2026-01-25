Gloria De Lazzari la mamma | Quell' uomo aveva già ucciso perché era libero? La fidanzata morì a 16 anni in un gioco erotico

Il caso di Gloria De Lazzari, donna italiana di 45 anni residente in Gran Bretagna, potrebbe essere stato risolto. La sua storia, segnata dalla tragica morte a 16 anni durante un gioco erotico, ha suscitato molte domande sulla presenza di un possibile precedente omicidio dell’uomo coinvolto. Questa vicenda mette in luce questioni di sicurezza e di responsabilità, aprendo nuovi interrogativi sulla giustizia e sulla tutela delle vittime.

Potrebbe essere stato risolto il caso dell'omicidio di Gloria De Lazzari, la donna italiana di 45 anni di Roncade (Treviso), che abitava in Gran Bretagna da dieci anni, e che è stata soffocata a morte nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Una persona è stata arrestata a Manchester per il delitto: si tratta di James Morton, 33 anni, residente nello stesso quartiere di Gloria. Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: la polizia indaga per omicidio, arrestato un 33enne Arrestato il presunto killer Secondo quanto scrivono i quotidiani del Gruppo Nem, Il Gazzettino, il Corriere del Veneto e il Corriere della Sera, l'uomo sarebbe stato in passato già condannato per aver ucciso la sua ragazza di 16 anni durante un rapporto sessuale estremo, nel 2017. 🔗 Leggi su Leggo.it

Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester, il 33enne accusato dell'omicidio aveva già ucciso. La mamma: «L'avevo sentita poche ore prima»Gloria De Lazzari, 45 anni di Roncade, è stata trovata morta nel suo appartamento a Manchester.

Trovata morta nella sua casa a Manchester Gloria De Lazzari: fermato il vicino 33enne, aveva già uccisoLa donna di 45 anni, Gloria De Lazzari, originaria di Musestre di Roncade, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manchester.

