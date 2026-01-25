Gloria De Lazzari trovata morta a Manchester arrestato un vicino | aveva già ucciso la fidanzata 16enne

Sei notizie: Gloria De Lazzari, 45 anni, è stata trovata morta a Bolton, Inghilterra, con un sospettato arrestato, un vicino con precedenti di violenza, che aveva già ucciso la sua fidanzata 16enne. La vicenda si svolge tra indagini e chiarimenti, mentre le autorità cercano di fare luce sul caso.

Roma, 25 gennaio 2026 – Svolta nel giallo della morte di Gloria De Lazzari, la 45enne di Musestre di Roncade (Treviso) residente in Gran Bretagna da dieci anni, soffocata nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio nel suo appartamento di Kempston Gardens a Bolton, in Inghilterra. Secondo quanto scrivono oggi alcuni quotidiani una persona è stata arrestata a Manchester per l'omicidio dell'italiana. L'arresto. In manette è finito James Morton, 33 anni, residente nello stesso quartiere della donna, già condannato per aver ucciso nove anni fa la sua ragazza di 16 anni durante un rapporto sessuale estremo.

