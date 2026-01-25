Gli Oasis? Grazie a loro sono tornato a scrivere John Lennon è il mio Cristo I potenti muovono le pedine del mondo e ho paura | parla Mobrici

Mobrici riflette sulla propria rinascita artistica, ispirata dagli Oasis e da figure come John Lennon. Con consapevolezza delle dinamiche di potere che influenzano il mondo, esprime la volontà di trovare una nuova direzione, paragonando questo percorso alle stelle che, al termine del loro ciclo, si trasformano, lasciando spazio a nuovi inizi. Un discorso di introspezione e ricerca di significato, scritto in modo chiaro e sobrio.

Trovare una nuova vita. Come le stelle che, alla fine del loro ciclo evolutivo, esplodono e cambiano forma. Il nuovo capitolo della carriera di Matteo Mobrici è un risveglio artistico che comincia da “Supernova ”, il suo terzo disco da solista, in uscita il 30 gennaio. Un lavoro ispirato dai viaggi in giro per il mondo. “Sono stato a New York, a Londra, in Grecia e in Spagna. Mentre scoprivo luoghi nuovi, spesso guardavo in alto per sentirmi a casa – confessa a FqMagazine –. Il cielo mi ha sempre fatto sentire coccolato”. L’universo l’ha incuriosito, “ ma più che altro sono appassionato alle grandi domande della vita ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

