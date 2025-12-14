Su Netflix arriva una serie sci-fi poco conosciuta, portando alla ribalta un titolo quasi dimenticato. L’era dello streaming ha rivoluzionato il modo di fruire le serie di fantascienza, ma in passato la TV via cavo dominava il panorama, rendendo difficile per il genere imporsi sul piccolo schermo.

© Nerdpool.it - In arrivo su Netflix una serie Sci-fi quasi dimenticata

L’era dello streaming ha portato alla ribalta numerose grandi serie di fantascienza, ma c’è stato un periodo in cui la TV via cavo dominava il panorama e il genere sci-fi faticava a imporsi sul piccolo schermo. Nel 2011, però, TNT ha lanciato una serie sull’invasione aliena di grande qualità che, sorprendentemente, è passata inosservata a molti spettatori, nonostante la presenza di Steven Spielberg tra i produttori esecutivi. Oggi quella serie è pronta a tornare sotto i riflettori grazie al suo arrivo su Netflix, con la concreta possibilità di conquistare finalmente il pubblico che ha sempre meritato. Nerdpool.it

