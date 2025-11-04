OSA Community il 7 e 8 novembre riunisce al Superstudio Maxi di Milano oltre 2mila protagonisti dell' economia italiana

Dopo il successo delle precedenti edizioni, OSA360, giunta alla sua sesta edizione, torna con la convention nazionale di OSA Community, la più grande rete di imprenditori italiani fondata da Mirco Gasparotto, Presidente del Gruppo Arroweld Italia Dopo il successo delle precedenti edizioni, OS. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

