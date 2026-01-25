Gli Alpini donano una lavatrice alla Rodari di Castrocaro Terme

Gli Alpini di Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno recentemente donato una lavatrice alla scuola dell’infanzia Rodari, appartenente all’Istituto Comprensivo Valle del Montone. L’iniziativa mira a supportare le esigenze quotidiane della scuola e a rafforzare il legame con la comunità locale, contribuendo a creare un ambiente più funzionale e accogliente per i piccoli studenti.

Il gruppo Alpini di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha consegnato una lavatrice alla scuola dell’infanzia Rodari, facente parte dell’Istituto Comprensivo Valle del Montone. La donazione è stata resa possibile grazie al ricavato delle giornate del “Zocco di Natale”, l’iniziativa che si è svolta.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Solidarietà, Scandicci e il Lions Club donano una lavatrice ai detenuti di Sollicciano Leggi anche: Onorificenze cavalleresche, a Castrocaro Terme 800 delegati da tutta Italia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Gli Alpini donano una lavatrice alla Rodari di Castrocaro Terme; Villanova Mondovì, rinnovato il direttivo del gruppo Alpini; Manerba, si è spento Tonino Simoni: una vita di impegno per la sua comunità; FOTOGALLERY - Ceva, il cuore alpino batte per il ricordo: inaugurate le mostre per la Russia. Modigliana, gli Alpini donano buoni spesa a famiglie in difficoltàL’associazione Alpini di Modigliana ha donato 650 euro per l’acquisto di buoni alimentari a famiglie in difficoltà. Una raccolta di denaro effettuata fra i 102 iscritti dell’associazione, 70 alpini e ... ilrestodelcarlino.it Riolo Terme, gli alpini donano una tenda cambusa al gruppo scoutUn dono prezioso dal Gruppo Alpini di Riolo Terme agli scout della parrocchia. Domenica 23 maggio, solennità di Pentecoste, durante la messa, e precisamente all’offertorio, è stata consegnata una ... ilrestodelcarlino.it Fregi Alpini da truppa ricamati a mano in canottiglia nera su fondo verde Un classico intramontabile della tradizione militare italiana Realizzati artigianalmente con filo in canottiglia nera, questi fregi riproducono fedelmente lo stile originale del cappello - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.