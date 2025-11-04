Onorificenze cavalleresche a Castrocaro Terme 800 delegati da tutta Italia
Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 novembre Castrocaro Terme e Terra del Sole ospiteranno circa 800 delegati, provenienti da tutt'Italia, che parteciperanno al 47esimo convegno dell'Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche (Anioc) che vedrà la delegazione di Forlì-Cesena quale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
