Giulio Regeni Mattarella | Barbaro assassinio è ferita aperta per l’Italia

In occasione del decimo anniversario del rapimento e dell’omicidio di Giulio Regeni in Egitto, il presidente Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio ai suoi genitori, sottolineando come questo tragico evento rappresenti ancora oggi una ferita aperta per l’Italia. La ricorrenza ricorda l’importanza di cercare verità e giustizia in un caso che ha segnato profondamente il paese.

Messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai genitori di Giulio Regeni, nel decimo anniversario del rapimento e dell'omicidio del ricercatore italiano in Egitto, nel 2016. "Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio, un nostro concittadino, rimangono una ferita aperta nel corpo della comunità nazionale" ha sottolineato Mattarella nel messaggio inviato ai genitori Paola e Claudio e al sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Alessandro Dijust. "L'annuale commemorazione che la comunità di Fiumicello Villa Vicentina dedica a Giulio Regeni raccoglie l'Italia intera in un sentito e commosso tributo per una vita ignobilmente spezzata. Erano le 19 e 41 del 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni mandò il suo ultimo messaggio dal Cairo. Da quel momento nessuna notizia fino al ritrovamento del suo corpo senza vita, il 3 febbraio successivo. Era lungo l'autostrada che porta ad Alessandria. Sono passati dieci anni dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni. Dieci anni di indagini e depistaggi, di mancate collaborazioni da parte dell'Egitto e di mancate risposte.

