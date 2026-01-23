Giulio Regeni | la verità sepolta da 10 anni

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso resta irrisolto e di grande attualità. La sua morte ha suscitato numerose domande sulla verità e sulla giustizia, lasciando ancora molte zone d’ombra. Questo anniversario invita a riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide nel fare luce su una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica e le istituzioni italiane.

Dieci anni, un tempo enorme, specie per un ragazzo giovanissimo che aveva davanti a sé tutte le possibilità del mondo. Eppure dieci anni sono passati dalla scomparsa e dall’uccisione di quel ragazzo, Giulio Regeni, che al Cairo incontrò «tutto il male del mondo». Dieci anni non sono passati sopra il suo omicidio. Gli hanno lavorato attorno. Lo hanno levigato, reso meno appuntito, meno ingestibile. Fino a trasformarlo, per molti, in qualcosa di amministrabile. Non una ferita aperta, ma una pratica da tenere in sospeso. Non una richiesta di giustizia, ma un caso «complesso». Il tempo, in questa storia, non è stato neutro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giulio Regeni: la verità sepolta da 10 anni Il Comune di Nichelino intitola l'InformaGiovani a Giulio Regeni: "Cercare la verità non è mai una colpa"Il Comune di Nichelino dedica l’InformaGiovani a Giulio Regeni con il messaggio: Giulio Regeni: a Lecce in anteprima il documentario per fare luce sulla veritàA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, Lecce ospita in anteprima un documentario dedicato a fare luce sulla sua vicenda. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: L’ombra di Zohr sulla verità: dieci anni di realpolitik dopo Giulio Regeni; Giulio Regeni, dieci anni dopo: il film verità per chiedere giustizia; Il Comune di Nichelino intitola l'InformaGiovani a Giulio Regeni: Cercare la verità non è mai una colpa; Per il decennale della morte esce un docufilm su Giulio Regeni. Manifestazione a Brugherio: dov’è finita la verità su Giulio Regeni?A 10 anni dall'omicidio del giovane, presidio il 3 febbraio in centro per chiedere giustizia e chiarezza. Lo promuove un gruppo di giovani consiglieri ed ex consiglieri comunali. mbnews.it Il Comune di Nichelino intitola l'InformaGiovani a Giulio Regeni: Cercare la verità non è mai una colpaUn atto storico a livello nazionale, e i genitori di Giulio Regeni scrivono una lettera ai ragazzi: Scegliete sempre da che parte stare ... torinotoday.it Tgr Rai FVG. . Il 25 gennaio di 10 anni fa alle 19.41 giulio regeni mandava l'ultimo messaggio prima di essere rapito. Domenica a quella stessa ora verrà ricordato con una fiaccolata nel suo paese, a Fiumicello. Prima e dopo iniziative dedicate al ricercatore fri - facebook.com facebook A 15 anni dalla rivoluzione, la macchina repressiva di al-Sisi soffoca l'Egitto. Dieci anni fa, nel 2016, Giulio Regeni, «morto come un egiziano», fu rapito e ucciso. Ma l’eredità di Tahrir è viva e riemerge, in scioperi e quartieri. Lo speciale in edicola venerdì 23 g x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.