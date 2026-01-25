Giulio Regeni 10 anni fa il rapimento e l’omicidio del ricercatore italiano in Egitto

Sono trascorsi dieci anni dal rapimento e dall’omicidio di Giulio Regeni, avvenuti il 25 gennaio 2016 al Cairo. La sua scomparsa ha suscitato vasta attenzione internazionale e ha portato alla luce questioni legate ai diritti umani e alla tutela dei ricercatori. Ricordare questo evento è importante per mantenere viva l’attenzione sulla ricerca della verità e sulla giustizia.

Sono passati 10 anni da quando, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni è stato rapito a Il Cairo, in Egitto. Il corpo martoriato del dottorando dell'Università di Cambridge è stato trovato senza vita il 3 febbraio. Nel decimo anniversario dell'uccisione di Giulio, la sua storia continua a segnare uno dei punti più bui tra i rapporti tra Italia ed Egitto. Era il 25 gennaio 2016 quando il giovane ricercatore di Fiumicello, dottorando all'Università di Cambridge, uscì dalla sua abitazione al Cairo con l'intenzione di raggiungere piazza Tahrir. Non ci arriverà mai: di lui si perdono le tracce nei pressi di una fermata della metropolitana, a pochi passi dal centro della capitale egiziana.

