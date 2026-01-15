Caso Regeni 10 anni fa il rapimento e l’omicidio del ricercatore italiano in Egitto

Il 10° anniversario del rapimento e dell’omicidio di Giulio Regeni ricorda un episodio che ha profondamente influenzato i rapporti tra Italia ed Egitto. La sua morte, avvenuta nel 2013, resta un punto di riferimento nel ricordo di una vicenda ancora aperta e di un tema di grande rilevanza internazionale.

Nel decimo anniversario dell’ uccisione di Giulio Regeni, la sua storia continua a segnare uno dei punti più bui tra i rapporti tra Italia ed Egitto. Era il 25 gennaio 2016 quando il giovane ricercatore di Fiumicello, dottorando all’Università di Cambridge, uscì dalla sua abitazione al Cairo con l’intenzione di raggiungere piazza Tahrir. Non ci arriverà mai: di lui si perdono le tracce nei pressi di una fermata della metropolitana, a pochi passi dal centro della capitale egiziana. Il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni. Il suo corpo verrà ritrovato solo il 3 febbraio, lungo la superstrada che collega il Cairo a Giza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

