Regeni | 10 anni fa il rapimento e l' omicidio del ricercatore italiano in Egitto

Dieci anni fa, Giulio Regeni, ricercatore italiano, fu rapito e ucciso in Egitto. La sua morte rappresenta un episodio che ancora influenza le relazioni tra Italia ed Egitto, mantenendo vivo il ricordo di una vicenda irrisolta. In questo anniversario si riflette sulla sua storia e sulle implicazioni di un caso che ha coinvolto istituzioni e opinione pubblica.

Nel decimo anniversario dell'uccisione di Giulio Regeni, la sua storia continua a segnare uno dei punti più bui tra i rapporti tra Italia ed Egitto. Era il 25 gennaio 2016 quando il giovane ricercatore di Fiumicello, dottorando all'Università di Cambridge, uscì dalla sua abitazione al Cairo con l'intenzione di raggiungere piazza Tahrir. Non ci arriverà mai: di lui si perdono le tracce nei pressi di una fermata della metropolitana, a pochi passi dal centro della capitale egiziana. Il suo corpo verrà ritrovato solo il 3 febbraio, lungo la superstrada che collega il Cairo a Giza. È seminudo, martoriato, con segni evidenti di torture prolungate per giorni, come affermeranno in aula i medici legali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regeni: 10 anni fa il rapimento e l'omicidio del ricercatore italiano in Egitto Caso Regeni, 10 anni fa il rapimento e l’omicidio del ricercatore italiano in Egitto

Il 10° anniversario del rapimento e dell’omicidio di Giulio Regeni ricorda un episodio che ha profondamente influenzato i rapporti tra Italia ed Egitto. La sua morte, avvenuta nel 2013, resta un punto di riferimento nel ricordo di una vicenda ancora aperta e di un tema di grande rilevanza internazionale. Nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo" con le tappe dal sequestro alle torture all'uccisione del ricercatore italiano

Dal 2 al 4 febbraio 2026, nelle sale cinematografiche, sarà proiettato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. "Con Giulio. Legati da un filo Giallo." Il 25 gennaio 2026 a dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni il Comitato Verità per Giulio Regeni di Vaiano, con le associazioni del territorio e il patrocinio della Provincia e dei comuni di Vaiano, Vernio, Cantagallo, Mo - facebook.com facebook BUON COMPLEANNO GIULIO REGENI "Sul viso di mio figlio ho visto tutto il male del mondo e mi sono chiesta perché tutto il male del mondo si è riversato su di lui" (Paola Deffendi, mamma di #GiulioRegeni che oggi avrebbe compiuto 38 anni) __ #GiulioS x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.